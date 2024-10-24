Идеи для размещения зеркала в спальне: лучшие решения

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркало является важным элементом декора практически в любой спальне, выполняя не только практическую, но и эстетическую функцию.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, PDM

Есть несколько удачных мест для его размещения, которые помогут грамотно использовать пространство. Одним из лучших вариантов считается установка зеркала на фасаде шкафа. Это место обычно не используется, а большое зеркало в полный рост здесь отлично впишется в интерьер и не займет лишнего места.

Ещё одно удобное место для зеркала — рядом с туалетным столиком или тумбочкой. В таком случае оно будет выполнять косметическую функцию, но не подойдет для того, чтобы видеть себя в полный рост.

Размещение зеркала над кроватью будет скорее декоративным решением, поскольку его практическое использование в этом случае затруднительно.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



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