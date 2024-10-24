Идеи для размещения зеркала в спальне: лучшие решения

Зеркало является важным элементом декора практически в любой спальне, выполняя не только практическую, но и эстетическую функцию.
Есть несколько удачных мест для его размещения, которые помогут грамотно использовать пространство. Одним из лучших вариантов считается установка зеркала на фасаде шкафа. Это место обычно не используется, а большое зеркало в полный рост здесь отлично впишется в интерьер и не займет лишнего места.
Ещё одно удобное место для зеркала — рядом с туалетным столиком или тумбочкой. В таком случае оно будет выполнять косметическую функцию, но не подойдет для того, чтобы видеть себя в полный рост.
Размещение зеркала над кроватью будет скорее декоративным решением, поскольку его практическое использование в этом случае затруднительно.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.