Рабочий треугольник на кухне: секреты функционального пространства

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Правильная организация кухни может существенно упростить приготовление пищи. Важно грамотно расставить мебель и технику, чтобы процесс готовки стал комфортнее и приятнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Существуют ключевые принципы, которые помогут создать функциональную и уютную кухню, где каждый предмет найдет своё место. Это позволит превратить приготовление пищи в настоящее удовольствие.

Один из важных приёмов — создание рабочего треугольника. Основная идея в том, чтобы минимизировать расстояние между холодильником, мойкой и плитой, что сделает процесс готовки более удобным. Каждая зона должна быть расположена по порядку, как это происходит при приготовлении блюда.

Для маленьких кухонь рекомендуется выбирать компактные решения, такие как мини-кухни, прямые или угловые гарнитуры, либо П-образные конструкции, которые помогут эффективно использовать пространство.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.





Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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