Обходим стороной: элементы дизайна, которые только опустошают кошелёк

Затеяли ремонт, но не хотите потратить на него целое состояние? Есть несколько способов сэкономить, отказавшись от дорогостоящих элементов дизайна.
Некоторые предметы интерьера могут оказаться неоправданно дорогими, поэтому лучше избегать их при планировании. В частности, стоит пересмотреть необходимость установки настенных смесителей, амбарных дверей и ванн с декорированными ножками.
Считается, что такие решения не только затратны, но и потеряли свою актуальность. Также стоит тщательно подойти к выбору сантехники. Например, настенные смесители, хоть и выглядят стильно, в долгосрочной перспективе могут потребовать дорогого ремонта или замены.
Современные тенденции советуют выбирать классические и минималистичные решения, которые будут актуальны долгое время, не ударив при этом по кошельку.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.