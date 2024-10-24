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Обходим стороной: элементы дизайна, которые только опустошают кошелёк

0:56
Недвижимость » Ремонт

Затеяли ремонт, но не хотите потратить на него целое состояние? Есть несколько способов сэкономить, отказавшись от дорогостоящих элементов дизайна.

Обходим стороной: элементы дизайна, которые только опустошают кошелёк
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некоторые предметы интерьера могут оказаться неоправданно дорогими, поэтому лучше избегать их при планировании. В частности, стоит пересмотреть необходимость установки настенных смесителей, амбарных дверей и ванн с декорированными ножками.

Считается, что такие решения не только затратны, но и потеряли свою актуальность. Также стоит тщательно подойти к выбору сантехники. Например, настенные смесители, хоть и выглядят стильно, в долгосрочной перспективе могут потребовать дорогого ремонта или замены.

Современные тенденции советуют выбирать классические и минималистичные решения, которые будут актуальны долгое время, не ударив при этом по кошельку.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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