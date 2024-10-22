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Многодетным семьям в Казани не дают ни положенные земельные участки, ни компенсацию за них

1:28
Недвижимость

В Казани вновь остро стоит проблема предоставления земельных участков многодетным семьям. Глава семейства Ленар Мухаметзянов выразил недовольство тем, что жители Татарстана не могут получить даже денежную компенсацию вместо участка.

Многодетным семьям в Казани не дают ни положенные земельные участки, ни компенсацию за них
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov, CC BY-SA 4.0

Ленар Мухаметзянов встал в очередь на получение участка в 2017 году. С тех пор он несколько раз получал право на льготное получение земли, но все участки находились в Высокогорском районе, хотя он с семьёй живёт в Казани, пишет inkazan.ru.

Мухаметзянов считает, что это позор для республики. В суде и прокуратуре он обратил внимание на отсутствие инфраструктуры и общественного транспорта в указанном районе. Однако вместо земли казанцам не выдают денежные сертификаты.

За права многодетных семей, которые не получили земельные участки в Татарстане, начал бороться активист из Казани Еркен Сарсембаев. Он внимательно следит за ситуацией и недавно смог договориться о встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Аналогичная проблема возникла и в Набережных Челнах. Там местная жительница выяснила, что такая ситуация сложилась в связи с отсутствием земель и инфраструктуры в Тукаевском районе. При этом муниципалитеты не хотят помогать друг другу.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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