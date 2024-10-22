Многодетным семьям в Казани не дают ни положенные земельные участки, ни компенсацию за них

В Казани вновь остро стоит проблема предоставления земельных участков многодетным семьям. Глава семейства Ленар Мухаметзянов выразил недовольство тем, что жители Татарстана не могут получить даже денежную компенсацию вместо участка.
Ленар Мухаметзянов встал в очередь на получение участка в 2017 году. С тех пор он несколько раз получал право на льготное получение земли, но все участки находились в Высокогорском районе, хотя он с семьёй живёт в Казани, пишет inkazan.ru.
Мухаметзянов считает, что это позор для республики. В суде и прокуратуре он обратил внимание на отсутствие инфраструктуры и общественного транспорта в указанном районе. Однако вместо земли казанцам не выдают денежные сертификаты.
За права многодетных семей, которые не получили земельные участки в Татарстане, начал бороться активист из Казани Еркен Сарсембаев. Он внимательно следит за ситуацией и недавно смог договориться о встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
Аналогичная проблема возникла и в Набережных Челнах. Там местная жительница выяснила, что такая ситуация сложилась в связи с отсутствием земель и инфраструктуры в Тукаевском районе. При этом муниципалитеты не хотят помогать друг другу.
Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.
Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
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