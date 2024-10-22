Многодетная тюменская семья может остаться без жилья из-за программы КРТ

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Тюмени семья Коркиных, в которой воспитываются четверо детей, оказалась в сложной ситуации из-за программы комплексного развития территории (КРТ).

Корреспондент Megatyumen.ru посетила дом, в который пришла реновация, и пообщалась с его жильцами.

Семья Коркиных живёт в доме по адресу улица Невская, 99б уже 11 лет. Изначально они арендовали жильё, но пять лет назад выкупили его с использованием материнского капитала. В семье четыре дочери: старшей — 18 лет, младшей — всего шесть месяцев.

Хозяйка дома и многодетная мать Мария Коркина отмечает, что в доме есть всё необходимое для комфортной жизни: центральное отопление, электричество, скважина с водой, септик и баня. Рядом находятся детский сад и школа. У каждой дочери есть своя спальня, у родителей — отдельная комната и просторная кухня.

Однако в апреле 2023 года Коркиным сообщили, что их дом попал под программу КРТ. На собрании им обещали оценить имущество, но семья понимала, что расселение неизбежно.

Риелтор предлагал семье варианты квартир в "хрущёвках", но они не устраивали из-за небольшой площади. Позже предложили квартиру площадью 90 квадратных метров на первом этаже за 5 миллионов, но ремонт был ужасным, а ванная и туалет находились в плохом состоянии. Застройщик предложил взять ипотеку, но это тоже не устроило семью. Предлагаемые им после этого дома были либо в плохом состоянии, либо представляли собой дачи с печным отоплением, а договорённостей по ним и восе не было.

Соседи тюменцев также столкнулись с заниженной оценкой домов. Например, дом в 47 квадратных метров оценили в 3,5 миллиона рублей. Единственное, чего добились тюменцы, — это временное прекращение работ по сносу домов.

Мария Коркина готовит обращение в прокуратуру в надежде на справедливость.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.



Стандарт комплексного развития территорий (СКРТ) — методическое руководство по развитию застроенных и освоению новых территорий России.



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