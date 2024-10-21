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ЦБ рассказал, как оспорить выданный мошеннику кредит на ваше имя

1:06
Недвижимость

Центральный банк в своём телеграм-канале опубликовал рекомендации по оспариванию кредитов, оформленных мошенническим путем через портал «Госуслуги».

ЦБ рассказал, как оспорить выданный мошеннику кредит на ваше имя
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Согласно информации регулятора, первым шагом следует запросить свою кредитную историю через указанный портал. Если доступ к «Госуслугам» утерян, получить эту информацию можно через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), на сайте Банка России, а также в любом банке или микрофинансовой организации (МФО), кредитном потребительском кооперативе, бюро кредитных историй, нотариусе или на почте.

Если окажется, что кредит был оформлен злоумышленниками, необходимо обратиться в банк или МФО с заявлением о том, что договор на получение средств подписан неким неустановленным лицом, и клиент фактически не получил денег.

В Банке России также отметили, что пострадавший имеет право запросить провести внутреннее расследование и получить подтверждение документов, по которым были выданы данные средства.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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