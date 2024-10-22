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Советы по интерьеру: как сделать белую комнату уютной

1:39
Недвижимость

Освещение

Выбирайте теплые, мягкие варианты освещения, такие как настольные лампы или торшеры с лампами теплого цвета. Избегайте резкого, яркого освещения, которое может вызвать ощущение холода в комнате.

Советы по интерьеру: как сделать белую комнату уютной
Фото: Freepik by pvproductions, PDM

Используйте текстиль теплых тонов

Добавьте мягкие одеяла, уютные пледы и плюшевые подушки теплых тонов, таких как кремовый, бежевый. Вы можете разместить их на диванах, стульях или кроватях, чтобы создать комфортную и привлекательную атмосферу.

Текстуры слоев

Включите в комнату разные текстуры, чтобы добавить глубины и уюта. Используйте массивные вязаные одеяла, пушистые ковры или бархатные шторы. Смешивание текстур может сделать пространство более привлекательным.

Добавьте удобные кресла

Включите удобные варианты сидения, такие как большие стулья, плюшевый диван или кресло-мешок. Они создают интересные места для отдыха и расслабления.

Украсьте 

Покажите дорогие вам дорогие сердцу вещи, такие как семейные фотографии, сентиментальные предметы или произведения искусства, которые имеют для вас особое значение. Эти индивидуальные штрихи добавляют тепла и делают пространство более персонализированным.

Добавьте ароматы

Зажгите ароматические свечи или используйте диффузоры эфирных масел с теплыми, успокаивающими ароматами, такими как ваниль, корица или лаванда. Эти ароматы способны усилить уютную атмосферу.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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