Число ипотечных сделок в новостройках выросло почти на 34% за месяц

Эксперты выяснили, что в сентябре число ипотечных сделок по покупке новостроек в Москве увеличилось на 33,6% по сравнению с августом.
В первом месяце осени столичное управление кадастра зарегистрировало 4,9 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в сфере жилой и нежилой недвижимости с привлечением ипотечных средств. Для сравнения, в августе было зафиксировано всего 3,7 тысячи подобных сделок.
Рост показателей эксперты объясняют тем, что многие застройщики начали предлагать потребителям различные скидки и привлекательные условия, чтобы стимулировать спрос в условиях высоких ипотечных ставок.
Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции, сентябрь 2024 года оказался наименьшим по количеству сделок за последние пять лет: по сравнению с сентябрем 2023 года этот показатель снизился на 59,3%.
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