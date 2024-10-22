Как вывести пятна от свёклы на разделочной доске: поможет соль и лимонная кислота

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как вывести пятна от свёклы с разделочной доски

Если свёкла окрашивает разделочные доски в ярко-розовый или фиолетовый цвет, это можно довольно легко убрать.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Лимонная кислота и поваренная соль хороши для удаления красных пятен с разделочной доски. Поверхность доски нужно посыпать солью и натереть сверху лимонным соком. Энергично разотрите поверхность солью и оставьте на 15 минут. Затем смойте все водой с мылом. Лимонный сок отлично удаляет не только загрязненные частицы, бактерии, но и неприятные запахи.

Также можно использовать нашатырный спирт для очищения. Для этого нужно растворить столовую ложку нашатырного спирта в стакане холодной воды. Затем смочите в растворе полотенце и сотрите свекольные пятна. Оставьте смесь буквально на минуту, а затем смойте остатки водой с мылом.

Также можно использовать перекись водорода для отбеливания и очищения. Ее следует нанести на поверхность на минуту, а затем тщательно промыть мыльным раствором.

Уточнения

Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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