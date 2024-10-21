Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как взять квартиру в наследство, важно выяснить, имеются ли у её предыдущего владельца задолженности. Как уточнила адвокат Ольга Максимова в разговоре с РИА Новости, наследник несёт ответственность за долги наследодателя.

Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, CC BY-SA 4.0

К таким долгам могут относиться кредиты, обязательства перед микрофинансовыми организациями или по распискам, а также неоплаченные коммунальные услуги. В некоторых случаях сумма долгов может равняться или превышать рыночную стоимость унаследованного имущества. В подобной ситуации разумнее отказаться от наследства.

Чтобы это сделать, потребуется написать заявление об отказе от наследства или просто не предпринимать никаких действий для его принятия. В последнем случае недвижимость станет собственностью муниципалитета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.