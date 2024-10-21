Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры

Перед тем как взять квартиру в наследство, важно выяснить, имеются ли у её предыдущего владельца задолженности. Как уточнила адвокат Ольга Максимова в разговоре с РИА Новости, наследник несёт ответственность за долги наследодателя.
К таким долгам могут относиться кредиты, обязательства перед микрофинансовыми организациями или по распискам, а также неоплаченные коммунальные услуги. В некоторых случаях сумма долгов может равняться или превышать рыночную стоимость унаследованного имущества. В подобной ситуации разумнее отказаться от наследства.
Чтобы это сделать, потребуется написать заявление об отказе от наследства или просто не предпринимать никаких действий для его принятия. В последнем случае недвижимость станет собственностью муниципалитета.
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