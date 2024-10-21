В Госдуме хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Председатель Комитета Государственной Думы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предполагает сокращение срока владения недвижимостью с пяти до трех лет для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

В настоящий момент продажа недвижимости не облагается налогом только в том случае, если объект находился в собственности продавца не менее пяти лет.

Однако срок владения может быть уменьшен до трех лет, если право собственности на недвижимость было получено через наследование, в результате дарения от члена семьи или близкого родственника, а также через приватизацию либо по договору ренты с пожизненным содержанием. Важно, чтобы на момент государственной регистрации перехода права собственности на проданное имущество у гражданина не было другого жилого помещения в его собственности.

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