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Верховный суд подтвердил право собственника взыскать с арендатора ущерб за потоп

1:19
Недвижимость

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность решения о взыскании с арендатора квартиры, который затопил соседей, суммы свыше 120 тысяч рублей в пользу владельцев жилья, что следует из определения суда.

Верховный суд подтвердил право собственника взыскать с арендатора ущерб за потоп
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, CC BY-SA 3.0

Согласно документу, в Перми семья Сакаевых сдавала квартиру, в которой произошел затопление в период проживания арендаторов — семьи Каменских. Пострадавшие соседи не остались в стороне и подали исковое заявление в суд. В результате с Сакаевых было взыскано 106,8 тысячи рублей, включая компенсацию убытков, расходы на юридическую помощь, государственную пошлину и стоимость проведенной экспертизы.

Сакаева, являясь собственником квартиры, также подала иск к арендаторам Каменским для возмещения убытков. В ходе апелляции суд принял решение взыскать с Каменских 124,5 тысячи рублей. Попытавшись оспорить данное решение вплоть до Верховного суда Российской Федерации, арендатор не смог добиться пересмотра дела, так как судебная коллегия по гражданским делам подтвердила законность выводов предыдущих инстанций. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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