"Автодор" восстановил более 200 км дорог в ДНР

Государственная компания "Автодор" успешно завершила основную стадию работ по восстановлению дорожного покрытия в Донецкой Народной Республике, отремонтировав более 200 километров дорог. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf

Работы на автостраде, соединяющей Донецк и Луганск, близятся к завершению. Длина данного участка составляет 30 километров. В настоящее время специалисты занимаются установкой оборудования и нанесением дорожной разметки. Также завершаются работы по приведению в соответствие с нормативными требованиями искусственных сооружений, как упоминается в информации от "Автодора".

Кроме этого, уже завершены восстановительные мероприятия на подъезде к мемориальному комплексу "Саур-Могила".

Подрядная организация завершила фрезерование старого покрытого слоя и уложила верхний и нижний асфальтные слои. В данный момент продолжается установка барьерного ограждения, бортовых камней для тротуаров, а также размещение дорожных знаков и павильонов. Наносится разметка для обеспечения безопасного движения.

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