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Российских дачников предупредили о новых налогах

1:24
Недвижимость

Россиянам, которые зарегистрировали свои дачи и хозяйственные строения в рамках дачной амнистии, предстоит столкнуться с новыми налоговыми обязательствами. Эксперты предупреждают об этом.

Российских дачников предупредили о новых налогах
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

После оформления регистрации владельцам объектов необходимо будет ежегодно платить имущественный налог. Ставка налога составляет от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости здания, как сообщила Татьяна Максимова, начальник отдела по направлению «Загородная недвижимость» в компании «Инком-Недвижимость». Установлено, что чем выше кадастровая стоимость, тем выше налоговые требования к владельцам, отмечает РИА Новости.

Тем не менее, как подчеркивают специалисты, есть и положительные стороны. Владельцы дач и дачных строений освобождаются от уплаты налога на одну хозяйственную постройку на своем земельном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров. Более того, зарегистрированные здания могут быть застрахованы, переданы по наследству и компенсированы в случае возникновения стихийных бедствий. Также подобная недвижимость защищена от изъятия для государственных нужд, таких как строительство дорог, добавила юрист Ассия Дмитриева.

Уточнения

Дачная амнистия — условное название Федерального закона Российской Федерации от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», вступившего в силу 1 сентября 2006 года.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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