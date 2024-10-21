Правительство Российской Федерации выделит дополнительно около 930 миллионов рублей на поддержание и развитие энергетических и жилищно-коммунальных систем в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Это решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным, как сообщает официальный сайт кабинета министров.
Эти средства будут направлены на реализацию программ устойчивого развития в указанных регионах, которые выбраны в качестве пилотных для данного проекта. Они будут использованы для софинансирования затрат с июня по июль 2024 года, касающихся мероприятий, определённых в regional заведении по улучшению экономики предприятий в сфере энергетики и ЖКХ, как указано в сообщении правительства.
Среди задач, которые стоят перед регионами, предполагается создание единого оператора в каждом субъекте, что позволит объединить региональный имущественный фонд жилищно-коммунального хозяйства. Также планируется привлечение опытных профессионалов в отрасль и установление экономически обоснованных тарифов.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.