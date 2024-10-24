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Шторы как элемент интерьера: как не ошибиться с выбором

1:26
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие недооценивают значимость штор, считая их лишь инструментом для регулировки света. Однако правильный выбор этого элемента декора может значительно изменить атмосферу в помещении.

Шторы как элемент интерьера: как не ошибиться с выбором
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, CC BY-SA 2.0

Первым шагом в этом процессе является выбор цвета. Он должен гармонировать с настенным покрытием, будь то венецианская штукатурка или устаревшие бумажные обои. Но следует избегать резкого контраста — слишком яркие оттенки могут выбиваться из общего стиля, тогда как идеально подходящий цвет приведет к тому, что шторы просто исчезнут на фоне стен.

Размер узора на шторах также имеет значение. Крупный орнамент на стенах требует соответствующего узора на шторах. Мелкие рисунки в этом случае не подойдут, и придётся искать более гармоничное решение.

Варианты однотонных тканей остаются классическими и универсальными, что делает их всегда удачным выбором. Однако, если хочется добиться большего, стоит обратить внимание на соответствие размеров рисунков.

Кроме того, важно учитывать эмоциональное восприятие цвета. Например, ярко-красные шторы в спальне могут создавать слишком возбуждающую атмосферу, что не способствует отдыху. В гостиной же избегайте тёмных и мрачных тонов, так как это помещение предназначено для семейных встреч и общения с друзьями. 

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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