Шторы как элемент интерьера: как не ошибиться с выбором

Многие недооценивают значимость штор, считая их лишь инструментом для регулировки света. Однако правильный выбор этого элемента декора может значительно изменить атмосферу в помещении.
Первым шагом в этом процессе является выбор цвета. Он должен гармонировать с настенным покрытием, будь то венецианская штукатурка или устаревшие бумажные обои. Но следует избегать резкого контраста — слишком яркие оттенки могут выбиваться из общего стиля, тогда как идеально подходящий цвет приведет к тому, что шторы просто исчезнут на фоне стен.
Размер узора на шторах также имеет значение. Крупный орнамент на стенах требует соответствующего узора на шторах. Мелкие рисунки в этом случае не подойдут, и придётся искать более гармоничное решение.
Варианты однотонных тканей остаются классическими и универсальными, что делает их всегда удачным выбором. Однако, если хочется добиться большего, стоит обратить внимание на соответствие размеров рисунков.
Кроме того, важно учитывать эмоциональное восприятие цвета. Например, ярко-красные шторы в спальне могут создавать слишком возбуждающую атмосферу, что не способствует отдыху. В гостиной же избегайте тёмных и мрачных тонов, так как это помещение предназначено для семейных встреч и общения с друзьями.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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