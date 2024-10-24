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Не выбрасывайте обои! Идеи по их использованию в декоре

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не знаете, как распорядиться остатками обоев? Не спешите их выбрасывать! Даже мелкие кусочки могут стать основой для стильного обновления вашего интерьера.

Не выбрасывайте обои! Идеи по их использованию в декоре
Фото: скриншот YT Remontkv.pro is licensed under public domain

Для начала выберите стену в вашем доме, которая не загромождена полками, шкафами или другими элементами декора. Это поможет создать фокус на обновлении.

После этого разместите один крупный кусок обоев в центре стены. Он станет основой вашего художественного оформления. Вокруг него аккуратно наклейте меньшие фрагменты, чтобы создать эффект рамки.

Важно следить за тем, чтобы рамка выглядела аккуратно и ровно: иначе итоговый вид может оказаться неряшливым и непривлекательным. С помощью такой простой техники вы сможете преобразить интерьер и добавить индивидуальности в ваше жилище!

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

Деко́р  — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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