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Как правильно организовать освещение в комнате

1:09
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильное размещение осветительных приборов играет ключевую роль в создании комфортной и функциональной световой среды в помещении.

Как правильно организовать освещение в комнате
Фото: unsplash.com by Patrick Schneider, CC0

Как именно будут расположены источники света, влияет на равномерность освещения, наличие теней и бликов, а также на общую атмосферу в комнате.

Первое и главное правило — обеспечить равномерное распределение света по всей площади помещения. Для этого важно правильно располагать основные источники освещения, такие как потолочные или настенные светильники. Необходимо избегать сосредоточения света в одной зоне, чтобы не образовывались темные участки.

Оптимальный вариант — равномерное размещение точечных светильников по всему потолку или стенам. Это поможет создать гармоничное освещение без резких переходов между светлыми и темными участками.

Кроме того, важно комбинировать общее освещение с локальными источниками света. Это позволяет акцентировать внимание на отдельных функциональных зонах, таких как рабочая область, зона отдыха или обеденная группа.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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