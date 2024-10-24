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Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера

1:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

На первый взгляд может показаться, что жалюзи и шторы практически не отличаются друг от друга. Однако при выборе между этими вариантами стоит внимательно обдумать, что именно подходит для вашего интерьера.

Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера
Фото: PxHere is licensed under CC0

Жалюзи более функциональны, так как позволяют эффективно контролировать уровень дневного света в помещении. Благодаря им вы можете легко регулировать яркость и создать комфортные условия в любое время суток.

Шторы, с другой стороны, придают помещению уют и атмосферность, но они не обеспечивают такую же гибкость в управлении освещением. Если ваша квартира оформлена в минималистичном стиле, более подходящим вариантом будут жалюзи. Они отлично впишутся в современный интерьер и подчеркнут его лаконичность.

Ещё одним важным аспектом является уход за оконными аксессуарами. Жалюзи гораздо проще в уходе, так как их можно быстро протереть от пыли, в то время как шторы требуют более тщательной стирки и ухода, что может быть трудоёмким процессом.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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