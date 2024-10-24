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Комбинирование обоев: секреты создания объёмного эффекта

1:27
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Мало кто догадывается, что с помощью обычных обоев можно преобразить квартиру даже стандартной планировки до неузнаваемости: визуально увеличить высоту или ширину стен, выделить разные зоны и изменить восприятие освещения.

Комбинирование обоев: секреты создания объёмного эффекта
Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Такой подход не требует значительных затрат, позволяя каждому почувствовать себя дизайнером и проектировщиком. 

Комбинирование обоев различных цветов, рисунков и фактур, а также использование их в сочетании с другими отделочными материалами — плиткой, деревянными или пластиковыми панелями, текстилем — открывает множество возможностей для творчества. Можно создавать вставки или аппликации, подчеркивая их с помощью багета. Главное — иметь чёткое представление о желаемом результате.

Если в традиционном понимании обои служат просто фоном, то при комбинировании они могут выполнять множество функций. Успех такого оформления зависит от точности соединения деталей и тщательной подбора цветов и рисунков.

Комбинирование обоев предполагает использование различных приёмов. Общим правилом является то, что вертикальные полосы или узоры визуально увеличивают высоту стен. Поэтому вставки с такими элементами на однотонном фоне создают интересный и неожиданный эффект, который можно дополнить узкой бордюрной лентой.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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