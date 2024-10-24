Как цвет влияет на восприятие кухни: советы по оформлению

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кухня — это место, где вся семья проводит много времени, поэтому выбор цветовой гаммы для этого пространства требует особого внимания. Чтобы сделать правильный выбор, полезно разобраться в психологии цвета и его влиянии на интерьер.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Гармония в дизайне кухни часто достигается за счёт сочетания противоположных элементов: спокойных, приглушённых тонов и ярких акцентов, а также уравновешивания покоя и активности. При выборе цвета стоит учитывать размер кухни: светлые оттенки стен визуально расширяют пространство, создавая иллюзию большей площади.

Также, используя цветовые решения, можно корректировать пропорции помещения и создавать ощущения объёма. Например, если кухня ориентирована на северо-западную, северо-восточную или северную сторону, лучше выбирать тёплые оттенки. Направления на юго-запад, юго-восток или юг позволяют смело использовать холодные тона.

Желтый цвет, ассоциирующийся с солнцем, приносит в кухню ощущение тепла и уюта. На Востоке он считается символом хорошего настроения, власти и богатства. Таким образом, жёлтые акценты могут заряжать позитивом и оказывать благотворное влияние на нервную систему, что делает их отличным выбором для кухни.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.



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