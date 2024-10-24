Гид по выбору штор под обои: создаём гармоничный интерьер

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт в квартире иногда проходит очень быстро, и многие люди сначала отделывают стены, а только потом задумываются о том, какие шторы подойдут к готовой отделке. Правильный выбор текстиля может существенно изменить атмосферу в комнате.

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Если вы выбираете шторы в тон обоев, убедитесь, что они на пару тонов светлее, если хотите сделать помещение более светлым, или наоборот, темнее для создания более приглушённой обстановки.

Чем ярче обои, тем более нейтральными должны быть шторы — их основная задача заключается в том, чтобы оттенять, а не конфликтовать с отделкой.

Если вы не можете найти подходящие шторы для сложного орнамента на обоях, белый цвет станет универсальным решением. Он гармонично сочетается с почти любыми оттенками и узорами.

Для подчеркивания красоты матовых обоев можно использовать блестящие ткани. Этот приём особенно эффективен в тёмных помещениях, придавая интерьеру дополнительную изысканность и стиль.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





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