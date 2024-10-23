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Создаем комфорт в гостиной: советы по выбору обоев

1:11
Недвижимость » Ремонт

Ремонт в гостиной — это важный этап, ведь именно эта комната создает первое впечатление о вашем жилище. Здесь часто принимают гостей и проводят семейные праздники, поэтому каждая деталь интерьера должна способствовать комфортной атмосфере.

Создаем комфорт в гостиной: советы по выбору обоев
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Выбор покрытия для стен играет ключевую роль в создании красивого и уютного зала. Обои могут сделать гостиную более торжественной и привлекательной, а также скрыть мелкие недостатки потолка и стен.

Важно учитывать несколько аспектов. Гостиные, как правило, имеют много окон, поэтому обои должны быть устойчивыми к выгоранию. Практичность покрытия также имеет значение — оно не должно быстро загрязняться. Чтобы обеспечить хороший микроклимат, необходимо, чтобы обои нормально пропускали воздух.

Не менее важен и цвет обоев. Для небольших гостиных подойдут светлые пастельные оттенки, такие как бежевый, мятный или нежно-розовый. В просторных помещениях можно использовать более темные и насыщенные оттенки, что придаст комнате индивидуальность и стиль.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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