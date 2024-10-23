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Удобная кухня: идеи для оптимизации пространства

1:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стандартная кухня часто не отличается особым комфортом из-за своей типовой конструкции. Однако существует множество простых способов сделать её более удобной, учитывая потребности хозяев.

Удобная кухня: идеи для оптимизации пространства
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Даже типовой гарнитур можно адаптировать под свои нужды. Регулировка высоты верхних ящиков поможет сделать их доступными для всех членов семьи.

Организация внутреннего пространства ящиков — ещё один важный шаг. Установите ёмкости для специй, бутылочницы и подвесные лотки, чтобы облегчить доступ к необходимым предметам.

Не забудьте использовать угол кухни, установив выдвижные корзины и поворотные устройства карусельного типа внутри угловых шкафов. Рассмотрите возможность установки системы push-to-open, которая упростит процесс открытия дверок.

Для минимизации шума при открытии ящиков можно установить демпферы, позволяющие закрывать секции бесшумно. Эти простые изменения помогут создать более удобное и функциональное пространство на вашей кухне.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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