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Оригинальные идеи для оформления ванной комнаты

1:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ванная комната — одно из самых сложных помещений в квартире, где важно создать не только эстетичный, но и максимально комфортный интерьер для всех домочадцев.

Оригинальные идеи для оформления ванной комнаты
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Зонирование пространства можно осуществлять не только с помощью перегородок, но и благодаря грамотной отделке. Например, отделка двух смежных стен плиткой разных цветов и фактур может добавить интересный визуальный акцент в интерьер.

Ниша в стене над ванной — ещё одно удачное решение. Она не только украсит комнату, но и создаст дополнительное место для хранения необходимых вещей.

Если ваша ванная комната небольшая, оптимально использовать пространство до потолка. Установка узкого и высокого шкафа-пенала поможет организовать хранение, не загромождая пол.

Кроме того, чтобы бытовая техника гармонично вписывалась в интерьер, её лучше спрятать в шкафу, установленном на постаменте. Не забудьте предусмотреть вентиляцию с принудительным включением позади стиральной машины, чтобы избежать проблем с влагой. Эти идеи помогут создать стильное и функциональное пространство в ванной комнате.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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