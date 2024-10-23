Как выбрать качественную мебель: на что обратить внимание

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В погоне за доступными ценами многие забывают о качестве мебели. Чтобы не ошибиться при выборе, важно обращать внимание на несколько ключевых признаков.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

При выборе кожаной мебели первым делом стоит оценить швы. Фабрики используют разные виды швов, среди которых двойной считается наиболее надёжным. Также край шва обязательно должен быть прокрашен, что говорит о высоком качестве обработки.

Не менее важно обратить внимание на обработку торцов и стыков. Если вы заметили зазоры или следы клея, это может свидетельствовать о низком качестве мебели.

Если речь идет о мебели с выдвижными ящиками, попробуйте несколько раз их открыть и закрыть. Качественные ящики работают бесшумно и оснащены доводчиками, что добавляет удобства в использовании.

Нельзя забывать и о фурнитуре — она должна быть эргономичной и удобно лежать в руке. Эти простые советы помогут вам выбрать действительно качественную мебель, которая прослужит долго.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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