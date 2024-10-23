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Умные решения для недорогого ремонта ванной комнаты

1:03
Недвижимость » Ремонт

Несмотря на небольшие размеры, ванная комната может стать значительной статьёй расходов в бюджете. Поэтому важно знать, как экономить, когда вы планируете её ремонт.

Умные решения для недорогого ремонта ванной комнаты
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Есть несколько простых дизайнерских приёмов, которые помогут обустроить санузел без серьёзных финансовых вложений.

При выборе плитки можно рассмотреть альтернативные варианты. Вместо дорогих декоративных элементов стоит приобрести мозаику, которая будет более доступной по цене.

Также стоит отметить, что керамогранит по стоимости почти не отличается от керамической плитки, но при этом гораздо более долговечен. А для участков, где плитка не видна, можно использовать водостойкую краску, что значительно сократит расходы.

Что касается сантехники, нет необходимости тратить деньги на дорогую душевую кабину. Вместо этого можно установить слив в полу и использовать стеклянную шторку, что окажется более экономичным решением, не теряя при этом в эстетике. 

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая)

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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