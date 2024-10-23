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Как преобразить старую панельку: советы по обновлению интерьера

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Владельцам двухкомнатных квартир в старых панельных домах не стоит отчаиваться из-за состояния жилья — его можно легко и просто преобразить.

Как преобразить старую панельку: советы по обновлению интерьера
Фото: PxHere is licensed under CC0

Первое, на что стоит обратить внимание при обновлении интерьера, — это стены, пол и потолок. Именно эти элементы чаще всего привлекают внимание, и их правильное оформление способно сделать жильё более стильным и дорогостоящим.

Важно использовать качественные материалы для ремонта, что значительно повлияет на общий вид квартиры. Это вложение в первую очередь повысит не только эстетическую привлекательность, но и долговечность отделки.

Что касается мебели и текстиля, то здесь не обязательно тратиться на дорогие предметы. Существует множество доступных по цене вариантов, которые прекрасно впишутся в обновлённое пространство и создадут уютную атмосферу. Сочетание правильных материалов и стильных аксессуаров поможет создать гармоничный и современный интерьер, не требуя значительных финансовых вложений.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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