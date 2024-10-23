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Как придать свежесть интерьеру без больших вложений

1:16
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ремонт часто воспринимается как сложное и затратное мероприятие, но даже самый любимый интерьер со временем может потерять свою привлекательность. К счастью, существует несколько простых способов освежить пространство без значительных затрат.

Как придать свежесть интерьеру без больших вложений
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Первое, что стоит сделать — это пересмотреть обстановку комнаты. Некоторые вещи могут утратить свою функциональность или эстетику, и с ними лучше попрощаться, чтобы освободить место для новых идей.

Одним из самых эффективных способов обновления является перестановка мебели и изменение цветовой гаммы. Если старую мебель не хочется менять, её можно перекрасить, украсить узорами или использовать технику декупажа, когда на поверхность наносятся выбранные изображения. Также мебель можно перетянуть тканью или оклеить специальной декоративной плёнкой.

Ещё один подход — зонирование комнаты. Для этого можно использовать стеллажи, ширмы или текстильные элементы. Такое решение помогает создать новые функциональные зоны и придать интерьеру обновленный вид, особенно если речь идёт о стиле прованс, который идеально сочетается с мягкими тканями и светлыми оттенками.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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