Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькая кухня — не повод для разочарований. Даже на шести квадратных метрах можно разместить всё необходимое, не прибегая к радикальным мерам.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одним из ключевых моментов в оформлении маленькой кухни является использование вертикальных решений. Высокие шкафы и открытые полки позволяют эффективно хранить кухонные принадлежности, не занимая при этом драгоценное пространство.

Ещё один удачный вариант — мебель-трансформер. Она не только выполняет свои основные функции, но и предоставляет дополнительные отсеки для хранения вещей.

Чтобы сэкономить больше места, стоит использовать зоны над основными элементами кухни, такими как столешницы, раковина и другие рабочие поверхности. Этот подход помогает оптимизировать пространство, делая кухню более функциональной и удобной.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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