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Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькая кухня — не повод для разочарований. Даже на шести квадратных метрах можно разместить всё необходимое, не прибегая к радикальным мерам.

Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одним из ключевых моментов в оформлении маленькой кухни является использование вертикальных решений. Высокие шкафы и открытые полки позволяют эффективно хранить кухонные принадлежности, не занимая при этом драгоценное пространство.

Ещё один удачный вариант — мебель-трансформер. Она не только выполняет свои основные функции, но и предоставляет дополнительные отсеки для хранения вещей.

Чтобы сэкономить больше места, стоит использовать зоны над основными элементами кухни, такими как столешницы, раковина и другие рабочие поверхности. Этот подход помогает оптимизировать пространство, делая кухню более функциональной и удобной.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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