Как превратить ванную комнату в личный спа-салон: три простых шага

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В современной жизни, полной суеты и стресса, многие люди испытывают нехватку полноценного отдыха. Одним из лучших мест для расслабления и избавления от тревожных мыслей может стать ванная комната.

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Чтобы превратить свою ванную в настоящий оазис спокойствия, можно начать с создания подходящей атмосферы. Приглушённый свет и приятные ароматы — это основа для достижения релакса. Ароматические свечи отлично справятся с задачей, помогая наполнить пространство уютом и спокойствием.

Следующим шагом для полного релакса является принятие расслабляющей ванны. Морская соль хорошо снимает напряжение и усталость, а добавить разнообразия можно с помощью молочной ванны или ароматных трав, которые благотворно влияют на самочувствие. Важно помнить, что процедура не должна длиться дольше 30 минут, а температура воды не должна превышать 38 градусов.

Для завершения атмосферы стоит добавить медленную, спокойную музыку. Медитативные мелодии помогут полностью отвлечься и погрузиться в состояние отдыха и умиротворения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.



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