Превратите пустую стену в стильный акцент интерьера: топ идей

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пустая стена в доме — это отличная возможность для творческого оформления. Есть несколько идей, которые помогут сделать пространство не только стильным, но и выразительным.

Фото: Pexels by Marina Leonova, PDM

Акцентные обои — одно из самых простых решений. Важно правильно выбрать изображения, ведь они будут задавать тон всей комнате. В большинстве случаев предпочтение стоит отдавать абстрактным или стилизованным мотивам, поскольку они лучше всего вписываются в различные интерьерные стили.

Другой интересный вариант — создать композицию из фотографий, картин или постеров. Современные тенденции подсказывают, что изображения с конкретными образами, например, пейзажи или портреты, уступают место абстракции, которая подчеркивает индивидуальность интерьера.

Для тех, кто хочет добавить уникальности и уюта, отлично подойдут 3D-модели из дерева. Например, деревянные карты мира пользуются особой популярностью и могут стать интересным акцентом, оживляющим пространство.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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