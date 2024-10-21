Как правильно оформить договор купли-продажи недвижимости: советы от эксперта

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с Pravda.ru поделилась важными рекомендациями по оформлению договора купли-продажи, чтобы избежать юридических проблем в будущем.
Наталья подчёркивает, что не всякий юрист сможет эффективно сопровождать сделку с недвижимостью. Она настоятельно рекомендует обращаться именно к юристу, специализирующемуся на недвижимости. По словам эксперта, существует шутка среди профессионалов: "Хочешь развалить сделку — пригласи юриста". Это связано с тем, что многие юристы из других сфер могут вносить путаницу в процесс.
Эксперт акцентирует внимание на том, что самостоятельная продажа или покупка недвижимости без риэлтора может привести к печальным последствиям. Она рассказывает о случаях, когда юристы задают неуместные вопросы, которые не имеют значения для покупателей, что усложняет процесс.
Эксперт отмечает, что лучше всего, когда риэлтор работает в связке с опытным юристом, чтобы процесс прошёл гладко. Она сравнивает выбор специалиста с выбором врача: если у вас болит зуб, вы идёте к стоматологу, а не к гинекологу. Важно выбирать профессионала, который действительно разбирается в конкретной области.
Если квартира находится в ипотеке, необходимо учитывать дополнительные требования в зависимости от банка-кредитора.
"Если квартира в ипотеке, нужно понимать, ипотека какого банка. Потому что в зависимости от банка там разные схемы, чтобы её закрыть. Поэтому нужно понимать, в каком банке", — заключила Перескокова.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.
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Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.