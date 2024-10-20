Как определить, подлежит ли дом сносу, и что делать в случае его аварийного состояния

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с Pravda. ru подчеркнула, что для определения состояния дома и возможности его сноса необходимо учитывать несколько ключевых критериев.

Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, CC BY-SA 4.0

Критерии для признания дома аварийным

Внешнее состояние. Наталья отмечает, что покупатели часто обращают внимание на внешний вид здания. Если дом выглядит обветшалым, это может сигнализировать о потенциальных проблемах внутри.

Конструкция и материалы. Она также акцентирует внимание на том, что старые дома, особенно с деревянными перекрытиями, вызывают сомнения у покупателей. Если дом построен с использованием устаревших технологий и материалов, это может стать причиной его признания аварийным.

Оценка состояния. Для официального признания дома аварийным необходимо обратиться в Мосжилинспекцию. Специалисты инспекции проводят осмотр и выдают заключение о состоянии здания.

Как провести оценку состояния дома

По словам Натальи, для оценки состояния недвижимости можно обратиться в аккредитованные оценочные компании.

"Есть специально аккредитованные оценочные компании. Там есть специалисты-оценщики. Они выезжают, фотографируют и потом готовят оценочный альбом. Это очень такой подробный альбом, где-то от 70 до 120 страниц может быть. У них существуют свои определённые формулы расчётов, оценок. И они таким образом дают оценку, финансовую оценку", — говорит Перескокова.

Права жильцов в случае аварийного состояния дома

Эксперт разъясняет, что если дом признан аварийным, его жильцы могут столкнуться с трудностями. Хотя они могут продать свою квартиру, на рынке такое жильё будет малопривлекательным.

В случае признания дома аварийным жильцы могут ожидать переселения во временное жильё. Однако компенсация или возмещение за ущерб не предусмотрены.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.