Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резкий рост зарплат дорожных строителей: что предлагает рынок
В России предложили разрешить пассажирам самим сдавать багаж
Сколько времени нужно на тренировку: оптимальная продолжительность для лучшего результата
Как выбрать обувь для аэропорта и избежать смущения на досмотре
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике
Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду
Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии
Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки
Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий

Перепланировка квартиры: аспекты, которые нельзя изменять

2:19
Недвижимость

При планировании ремонта многие задумываются о перепланировке, чтобы сделать пространство более комфортным и функциональным. Однако не все изменения могут быть одобрены. Рассмотрим некоторые аспекты, которые точно не получат одобрения.

Перепланировка квартиры: аспекты, которые нельзя изменять
Фото: Вадим Савицкий
  1. Перенос "мокрых" зон. Размещение кухни или ванной комнаты в жилой зоне противоречит правилам. "Мокрые" зоны должны находиться только над аналогичными помещениями соседей снизу. Несоблюдение этого требования может привести к затоплению и другим проблемам, поэтому такие изменения не могут быть узаконены.
  2. Демонтаж несущих стен. Несущие стены и колонны обеспечивают прочность и устойчивость здания. Их демонтаж или ослабление категорически запрещены, так как это может вызвать серьёзные последствия для всего дома. Любые изменения в несущих конструкциях требуют тщательного согласования и обычно не одобряются.
  3. Изменение фасада здания. Изменения, влияющие на внешний вид здания, например установка кондиционеров без согласования или изменение формы окон, также не могут быть узаконены. Фасад является общей собственностью жильцов, и любые изменения должны быть согласованы с управляющей компанией и другими жильцами.
  4. Объединение лоджии с жилой зоной. Объединение лоджии или балкона с комнатой без соответствующей теплоизоляции и согласования может вызвать проблемы с отоплением и нарушить тепловой баланс здания. Такие изменения требуют особого внимания и согласования.
  5. Увеличение площади за счёт общедомовых помещений. Попытки присоединить часть лестничной клетки или чердака к квартире также не разрешаются. Эти пространства считаются общей собственностью всех жильцов дома, и их использование в личных целях возможно только с согласия всех собственников.

Важно помнить, что перепланировка квартиры должна проводиться в соответствии с законодательством и нормами безопасности. Перед началом работ необходимо получить разрешение от соответствующих органов и проконсультироваться с экспертами.

Уточнения

Перепланировка промышленных территорий — использование территорий с промышленной застройкой в иных целях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Садоводство, цветоводство
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают Аудио 
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Еда и рецепты
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Сводка с фронта: появились доказательства потерь ВСУ — более 700 тысяч, ВС РФ подняли флаг на окраине Максимильяновки Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике
Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду
Массовая миграция в Ковентри: проблемы, с которыми столкнулся город в Англии
Как наслаждаться любимым напитком в самолёте, не тратя ни копейки
Что точно не стоит делать на тренировках: советы для безопасных занятий
Тайна первых клеток: как дождевая вода помогла зарождению жизни
Как подчеркнуть глаза: макияж для любого типа глаз
Певец Газманов признался, что часто испытывает тревогу
Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой
Советы по садоводству: эти неочевидные вещи усложняют вам работу в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.