Особенности апартаментов: плюсы и минусы для покупателя

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Апартаменты обладают рядом особенностей, которые могут вызвать опасения у потенциальных покупателей.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

Во-первых, это отсутствие постоянной прописки. В апартаментах можно оформить только временную регистрацию, что может быть неудобно для некоторых людей, особенно тех, кто планирует долгосрочное проживание.

Во-вторых, более высокие коммунальные платежи. Считается, что коммунальные услуги в апартаментах дороже, чем в квартирах, однако это зависит от конкретного объекта и управляющей компании.

Однако стоит учесть, что сдача апартаментов всё равно принесёт вам больший доход, чем аренда квартиры, а коммунальные платежи сопоставимы с предоставляемым сервисом (уборка, обслуживание и инфраструктура прямо в комплексе). Если вы сейчас живёте в старом фонде, разница в квитанциях будет практически незаметной.

Также стоит отметить, что статус апартаментов как нежилой недвижимости может повлиять на условия ипотеки и налогообложения.

Уточнения

Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).



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