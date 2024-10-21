Особенности апартаментов: плюсы и минусы для покупателя

Апартаменты обладают рядом особенностей, которые могут вызвать опасения у потенциальных покупателей.
Во-первых, это отсутствие постоянной прописки. В апартаментах можно оформить только временную регистрацию, что может быть неудобно для некоторых людей, особенно тех, кто планирует долгосрочное проживание.
Во-вторых, более высокие коммунальные платежи. Считается, что коммунальные услуги в апартаментах дороже, чем в квартирах, однако это зависит от конкретного объекта и управляющей компании.
Однако стоит учесть, что сдача апартаментов всё равно принесёт вам больший доход, чем аренда квартиры, а коммунальные платежи сопоставимы с предоставляемым сервисом (уборка, обслуживание и инфраструктура прямо в комплексе). Если вы сейчас живёте в старом фонде, разница в квитанциях будет практически незаметной.
Также стоит отметить, что статус апартаментов как нежилой недвижимости может повлиять на условия ипотеки и налогообложения.
Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.