Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить чесночные пышки к первому блюду: пошаговая инструкция
Литопсы: секреты выращивания
Наконец-то больше места для вашего багажа в самолёте
Эксперты рассказали, почему стоит переворачивать яйца острым концом вниз
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Спортивное питание: помощник на тренировке или пустая трата денег?
Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью во второй раз
Особенности апартаментов: плюсы и минусы для покупателя
Вандалы повредили авто: как получить компенсацию за ущерб

Как сделать маленькие окна больше: советы, которые работают

1:45
Недвижимость

Используйте прозрачные шторы

Повесьте прозрачные шторы, которые пропускают естественный свет. Прозрачные ткани создают мягкий и воздушный вид, благодаря чему окна кажутся большими и открытыми.

Как сделать маленькие окна больше: советы, которые работают
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Вешайте шторы выше и шире

Установите карнизы для штор ближе к потолку и продлите их шире оконной рамы. Это создает иллюзию более высоких и широких окон, заставляя их казаться больше.

Выбирайте светлые шторы

Выбирайте светлые шторы или жалюзи, которые отражают больше естественного света. Светлые тона помогают максимизировать яркость и создают ощущение простора.

Избегайте тяжелых обработок окон

Держитесь подальше от громоздких или сложных оконных покрытий, которые могут перегружать маленькие окна. Вместо этого выбирайте элегантный и минималистичный дизайн, чтобы сохранить ощущение чистоты и открытости.

Используйте зеркала стратегически

Поставьте зеркала напротив окон или рядом с ними. Зеркала отражают свет и создают иллюзию глубины, благодаря чему окна кажутся больше, а помещение просторнее.

Не загромождайте подоконники

Не размещайте на подоконниках предметы или предметы декора, которые могут затруднить обзор. Расчистка пространства помогает создать чистый и беспрепятственный вид, делая окна более заметными.

Используйте оконные рамы светлого цвета

Покрасьте или выберите оконные рамы в светлый цвет, контрастирующий с цветом стены. Этот контраст привлекает внимание к окнам и создает иллюзию большего проема.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны
Новости Молдовы
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Аудио 
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Садоводство, цветоводство
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают Аудио 
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Еда и рецепты
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Боевой лазер Boeing CLWS. Новое американское оружие в арсенале потенциального врага Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
Пионы и их потребности: три подкормки для здоровых цветов
В США на фоне инфляции и кризиса повысился спрос на крепкие спиртные напитки
Необычный гарнир: запеките лук и чеснок с ароматными травами
Протезы будущего: как нейронные сигналы контролируют положение руки
Как сделать маленькие окна больше: советы, которые работают
Как распознать недовольство кошки: ключевые симптомы
Рагу с куриным филе и баклажанами: это диетическое блюдо — настоящий кладезь витаминов
ВАЗ-2106 1992 года в идеале: капсула времени за 1,2 млн рублей
Путешествие без стресса: когда лучше приходить в аэропорт?
Гонконг делает ставку на золото
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.