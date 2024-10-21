Как сделать маленькие окна больше: советы, которые работают

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Используйте прозрачные шторы

Повесьте прозрачные шторы, которые пропускают естественный свет. Прозрачные ткани создают мягкий и воздушный вид, благодаря чему окна кажутся большими и открытыми.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Вешайте шторы выше и шире

Установите карнизы для штор ближе к потолку и продлите их шире оконной рамы. Это создает иллюзию более высоких и широких окон, заставляя их казаться больше.

Выбирайте светлые шторы

Выбирайте светлые шторы или жалюзи, которые отражают больше естественного света. Светлые тона помогают максимизировать яркость и создают ощущение простора.

Избегайте тяжелых обработок окон

Держитесь подальше от громоздких или сложных оконных покрытий, которые могут перегружать маленькие окна. Вместо этого выбирайте элегантный и минималистичный дизайн, чтобы сохранить ощущение чистоты и открытости.

Используйте зеркала стратегически

Поставьте зеркала напротив окон или рядом с ними. Зеркала отражают свет и создают иллюзию глубины, благодаря чему окна кажутся больше, а помещение просторнее.

Не загромождайте подоконники

Не размещайте на подоконниках предметы или предметы декора, которые могут затруднить обзор. Расчистка пространства помогает создать чистый и беспрепятственный вид, делая окна более заметными.

Используйте оконные рамы светлого цвета

Покрасьте или выберите оконные рамы в светлый цвет, контрастирующий с цветом стены. Этот контраст привлекает внимание к окнам и создает иллюзию большего проема.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



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