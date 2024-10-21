Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Планирование удобрений: создаём здоровую почву для следующего сезона
В Японии сидр покорил сердца потребителей
Ученые сделали прорыв в изучении невидимой темной материи
Распознаем перекупщика: советы для умных покупателей
В России с января 2025 года пенсионеры получат увеличенные выплаты
Неудобные встречи: с какими людьми собаки чувствуют себя некомфортно?
Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным
Зимние приключения в России: лучшие места для отдыха
В США покупатели готовы потратиться на сладости к Хэллоуину не меньше, чем в прошлом году

Советы по интерьеру: эти вещи дорогие, но они делают ваш дом дешёвым

1:32
Недвижимость

Плохо сделанная мебель

Иногда даже дорогая мебель может быть плохо сконструирована или изготовлена из некачественных материалов. Из-за этого она может выглядеть дешево и быстро проявлять признаки износа. Важно выбирать мебель, которая хорошо изготовлена, из прочных материалов, чтобы сохранить изысканный вид.

Советы по интерьеру: эти вещи дорогие, но они делают ваш дом дешёвым
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Загроможденный или несочетаемый декор

Если у вас слишком много декоративных элементов или если они плохо сочетаются друг с другом, это может придать вашему интерьеру неорганизованный и захламленный вид.

Даже если некоторые из этих предметов стоят дорого по отдельности, общий эффект может заставить пространство выглядеть дешевым. Лучше всего выбрать целостный и хорошо подобранный выбор предметов декора.

Неподходящее освещение

Освещение играет значительную роль в создании настроения и улучшении атмосферы помещения.

Если у вас плохо подобранные осветительные приборы, это может сделать пространство скучным или резким. Инвестируйте в соответствующие варианты освещения, которые дополняют стиль и назначение каждой комнаты.

Дешевый текстиль

В то время как некоторые недорогие ткани могут быть стильными, определенные дешевые ткани или плохо сделанные шторы, ковры или обивка могут сделать ваш интерьер менее изысканным. Выбирайте высококачественный текстиль, который имеет роскошный вид, даже если изначально он может стоить дороже.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Еда и рецепты
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Последние материалы
В США покупатели готовы потратиться на сладости к Хэллоуину не меньше, чем в прошлом году
Как гречка помогает поддерживать фигуру и здоровье
Советы по компостированию: материалы, которых стоит избегать
Максим Траньков рассказал об идеальной паре фигуристов в парном катании
Археологи нашли древнеримскую деревню с роскошной мозаикой в Сицилии
Спрос на междугороднюю доставку в России вырос на 29% перед "Чёрной пятницей"
Авто с бесключевым доступом: легкая цель для угонщиков
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Путин: растут туристические обмены между РФ и ОАЭ
Оформление комнаты картинами: советы по созданию гармоничного интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.