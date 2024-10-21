Советы по интерьеру: эти вещи дорогие, но они делают ваш дом дешёвым

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плохо сделанная мебель

Иногда даже дорогая мебель может быть плохо сконструирована или изготовлена из некачественных материалов. Из-за этого она может выглядеть дешево и быстро проявлять признаки износа. Важно выбирать мебель, которая хорошо изготовлена, из прочных материалов, чтобы сохранить изысканный вид.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Загроможденный или несочетаемый декор

Если у вас слишком много декоративных элементов или если они плохо сочетаются друг с другом, это может придать вашему интерьеру неорганизованный и захламленный вид.

Даже если некоторые из этих предметов стоят дорого по отдельности, общий эффект может заставить пространство выглядеть дешевым. Лучше всего выбрать целостный и хорошо подобранный выбор предметов декора.

Неподходящее освещение

Освещение играет значительную роль в создании настроения и улучшении атмосферы помещения.

Если у вас плохо подобранные осветительные приборы, это может сделать пространство скучным или резким. Инвестируйте в соответствующие варианты освещения, которые дополняют стиль и назначение каждой комнаты.

Дешевый текстиль

В то время как некоторые недорогие ткани могут быть стильными, определенные дешевые ткани или плохо сделанные шторы, ковры или обивка могут сделать ваш интерьер менее изысканным. Выбирайте высококачественный текстиль, который имеет роскошный вид, даже если изначально он может стоить дороже.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.