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Тренд 2024 года: смелая сантехника и яркие цвета в интерьере ванной

1:29
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильное использование цветовых оттенков в интерьере позволяет не только зонировать пространство, но и добавлять интересные акценты. Цветная сантехника становится всё более популярной, и дизайнеры отходят от традиционного белого и хромированного, выбирая яркие и нестандартные решения.

Тренд 2024 года: смелая сантехника и яркие цвета в интерьере ванной
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

На специализированных выставках заметен рост интереса к цветным унитазам и раковинам. Однако важно помнить, что яркие цвета, хотя и привлекают внимание, могут утомлять при частом использовании, поэтому выбор оттенка стоит делать осознанно.

Цветовая среда влияет на настроение и восприятие. Красный может вызывать активность, синий — расслабление, а зелёный подходит для работы. Для достижения нужного эффекта цвет должен заполнять не менее 70% пространства. 

Стилизация интерьеров в духе скандинавского минимализма или прованса приводит к популяризации пастельных тонов, таких как розовый, голубой и мятный, создающих атмосферу спокойствия. Эти цвета часто комбинируют с природными оттенками, что придает интерьеру гармонию.

Металлические оттенки, такие как золото и латунь, добавляют роскоши. В то время как медь и бронза придают теплоту и винтажный шарм, комбинации чёрного, золотого и хромированного создают интересный контраст, придавая глубину.

 

Уточнения

Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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