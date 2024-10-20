Оптимальное освещение: настройте свет под ваше настроение

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При разработке дизайна интерьера освещение часто оказывается в тени других аспектов. Однако именно оно способно влиять на наше настроение и общее состояние.

Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Правильное освещение можно настроить под различные цели: от комфортного пробуждения до повышения продуктивности.

Как освещение влияет на состояние

Естественный свет — лучший вариант для восприятия, поскольку он синхронизирует циркадные ритмы организма с окружающей средой. С наступлением темноты наш организм начинает вырабатывать мелатонин, что способствует засыпанию, а первые лучи солнца активизируют процесс пробуждения. Эта смена теплого закатного света на яркий утренний солнечный свет помогает чувствовать себя отдохнувшим.

В современном мире, особенно в крупных городах, наш распорядок жизни значительно изменился. Электрический свет позволяет нам быть более активными, но в то же время мы проводим много времени под искусственным освещением, что может негативно сказаться на нашем самочувствии. Избыток или недостаток света могут вызвать переутомление и головные боли.

Важно осознавать, какое освещение нас окружает. Используйте лампы, имитирующие солнечный свет: утром и вечером они должны излучать теплый свет, а днем — холодный, как при полуденном солнце.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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