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Как правильно зонировать ванную: секреты стильного ремонта

1:14
Недвижимость » Ремонт

Ремонт ванной комнаты — это шанс создать стильное и функциональное пространство. Чтобы обеспечить комфорт и удобство, важно грамотно зонировать помещение, используя подсветку и отделочные материалы.

Как правильно зонировать ванную: секреты стильного ремонта
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Планирование проекта

Из-за ограниченной площади важно заранее продумать размещение сантехники и мебели. Если ванная совмещенная, перегородки помогут разграничить влажные и сухие зоны, например, между душем и унитазом. На полках можно хранить гигиенические средства и декор, не мешая передвижению.

Архитектурные элементы

Для просторных ванных хорошо подходят перегородки из гипсокартона, кирпича или стеклоблоков. Они создают приватные зоны, отделяя душ от унитаза или зоны стирки. Также можно использовать ниши для хранения или установки стиральной машины. Подиумы добавляют декоративности и могут гармонировать с плиткой.

Подсветка

Хорошее освещение в ванной — залог комфортных процедур. Используйте разные источники света для зонирования: дополнительные лампы над душем помогут снизить расходы на электричество, освещая лишь необходимые зоны.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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