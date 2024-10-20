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Квартирный вопрос: что учитывать при покупке первого жилья для семьи

1:40
Недвижимость

Приобретение недвижимости — важный этап, особенно для молодой семьи. Правильная организация пространства влияет на качество жизни, поэтому стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

Квартирный вопрос: что учитывать при покупке первого жилья для семьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Количество и функциональность комнат

Первое, что следует учитывать — это количество комнат и их размещение. Помещение должно разделяться на общую (кухня и гостиная) и приватную зоны (спальни и кабинет). Оптимально, если эти зоны изолированы, что позволит избежать шума.

Современная кухня-гостиная

Сейчас многие выбирают объединённые кухню и гостиную. Это создаёт просторное и удобное пространство для совместного времяпрепровождения. Важно продумать обеденную зону и функциональную кухню, выбирая угловые варианты или островные конструкции.

Санузлы

Количество санузлов должно соответствовать числу спальных мест. В идеале, для квартиры с детьми желательно наличие как минимум двух санузлов: общего и родительского. Это существенно упростит утренние сборы.

Хранение вещей

Эффективное использование пространства подразумевает наличие гардеробных и кладовых. Гардеробная в спальне и отдельные кладовые помогут поддерживать порядок и освобождать жилую площадь.

Мастер-спальня

Мастер-спальня обеспечивает комфорт и уединение родителей. Наличие отдельной ванной комнаты и гардеробной делает пространство более удобным. Гардеробную можно разделить на мужскую и женскую зоны, выделив место для туалетного столика.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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