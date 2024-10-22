Гармония цвета: как выбрать идеальный оттенок для стен

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор цвета стен играет ключевую роль в оформлении интерьера, так как он влияет на восприятие пространства.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Сначала определите, насколько хорошо помещение освещено. Если в комнате много дневного света, можно использовать тёмные и насыщенные цвета, такие как бордовый или темно-синий.

В малосветлых комнатах лучше остановиться на светлых пастельных оттенках — бежевом или светло-голубом, чтобы избежать ощущения замкнутости.

Обратите внимание на направленность света. Если свет падает на одну стену, покрасьте её в более светлый тон, чтобы избежать резкого контраста. Стены, на которые свет почти не попадает, можно сделать немного темнее, но контраст должен быть мягким. Для вытянутых комнат рекомендуется делать дальнюю стену светлее, чтобы визуально приблизить её.

Правильное сочетание оттенков поможет создать гармоничное и уютное пространство.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения.



Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют.



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