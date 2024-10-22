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Умное зонирование: создание уютной прихожей в маленькой квартире

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Прихожая в маленькой квартире может стать проблемой, но с помощью грамотного зонирования и удобной мебели ей можно сделать как функциональной, так и эстетичной.

Умное зонирование: создание уютной прихожей в маленькой квартире
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Сначала определите зоны: у входной двери разместите полку или вешалку для верхней одежды, рядом поставьте тумбу для обуви. Для хранения сумок и зонтов используйте крючки или полочки.

Не забудьте про зону для сидения, чтобы комфортно обуваться и раздеваться. Скамейка с ящиком для хранения — отличное решение.

Зеркало тоже важно: разместите его рядом со скамейкой или напротив входа. Это может быть настенное или напольное зеркало.

При выборе мебели отдавайте предпочтение моделям на колесиках, которые легко передвигать. Узкая тумба на колесиках идеально подходит для хранения мелочей, таких как перчатки и шапки.

Рассмотрите шкаф-купе с модульной системой: открытые и закрытые полки позволят разместить вещи и декор, а высокие дверцы — повесить одежду. Для обуви подойдет узкий комод с выдвижными ящиками.

Настенное зеркало в тонкой раме визуально расширит пространство, а декоративные полочки добавят уют.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
 

Зони́рование  — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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