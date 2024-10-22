Обои для маленькой квартиры: как выбрать и не ошибиться

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При оформлении маленькой квартиры многие сталкиваются с проблемой нехватки пространства для творческого самовыражения. Однако, следуя нескольким простым правилам, можно кардинально изменить восприятие даже самого крошечного помещения.

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Оптимизация пространства

Чтобы визуально увеличить небольшое помещение, используйте глянцевые обои. Они отражают свет и создают иллюзию простора. Избегайте гладких поверхностей: рельефные текстуры помогут лучше играть со светом и тенью.

Рисунки и узоры

Вы можете выбирать как крупные, так и мелкие орнаменты, но помните: обои с крупным рисунком лучше клеить на одну акцентную стену. Это позволит создать эффект глубины, визуально отодвигая стену.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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