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Чек-лист для ремонта кухни: как ничего не упустить

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Недвижимость » Ремонт

Каждый следующий ремонт должен учитывать прежние недочеты, поэтому, планируя обновление кухни, важно составить чек-лист. Вот несколько ключевых моментов, которые стоит учесть.

Чек-лист для ремонта кухни: как ничего не упустить
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Чек-лист для ремонта кухни

Эргономика

Подумайте, какие элементы текущей кухни вас не устраивают, и избегайте их в новом проекте. Убедитесь, что пространство будет удобным для использования.

Освещение

Проверьте, достаточно ли света на рабочей поверхности. Если нет, продумайте, как улучшить освещение — добавьте подсветку, чтобы устранить недостатки.

Системы хранения

Проанализируйте текущее количество посуды и столовых приборов. На основе этого подумайте о дополнительных системах хранения, которые могут понадобиться в новой кухне.

Уточнения

Ку́хня  — помещение для приготовления пищи.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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