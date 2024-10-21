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Топ-5 дизайнерских решений, которые могут испортить ваш интерьер

1:24
Недвижимость » Дизайн и интерьер

После ремонта многие могут пожалеть о некоторых дизайнерских решениях. Вот пять вариантов, которые могут действительно испортить ваш интерьер.

Топ-5 дизайнерских решений, которые могут испортить ваш интерьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Четырёхконфорочная плита

Выбор варочной панели на четыре конфорки может показаться логичным, но зачастую это не удобно. Модель с двумя конфорками освободит место на столешнице и упростит уборку.

2. Барная стойка

Стандартная высота барной стойки может многим не подходить. Лучше сделать стойку на уровне столешницы, чтобы использовать обычные стулья, что повысит комфорт.

3. Открытые полки

Хотя открытые полки выглядят стильно, они требуют постоянного ухода. Пыль и грязь на видимых местах могут испортить общее впечатление от интерьера. Закрытые шкафы станут более практичным решением.

4. Мягкая мебель с низкими сиденьями

Такая мебель не всегда удобна для пожилых людей или тех, кто имеет ограничения по здоровью. Лучше выбирать модели с более высоким сиденьем.

5. Сложные системы освещения

Запутанные схемы освещения могут усложнить их использование. Простые настенные светильники и потолочные лампы обеспечат необходимое освещение без лишних проблем.

Уточнения

Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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