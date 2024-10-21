Топ-5 дизайнерских решений, которые могут испортить ваш интерьер

После ремонта многие могут пожалеть о некоторых дизайнерских решениях. Вот пять вариантов, которые могут действительно испортить ваш интерьер.
Выбор варочной панели на четыре конфорки может показаться логичным, но зачастую это не удобно. Модель с двумя конфорками освободит место на столешнице и упростит уборку.
Стандартная высота барной стойки может многим не подходить. Лучше сделать стойку на уровне столешницы, чтобы использовать обычные стулья, что повысит комфорт.
Хотя открытые полки выглядят стильно, они требуют постоянного ухода. Пыль и грязь на видимых местах могут испортить общее впечатление от интерьера. Закрытые шкафы станут более практичным решением.
Такая мебель не всегда удобна для пожилых людей или тех, кто имеет ограничения по здоровью. Лучше выбирать модели с более высоким сиденьем.
Запутанные схемы освещения могут усложнить их использование. Простые настенные светильники и потолочные лампы обеспечат необходимое освещение без лишних проблем.
Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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