Мебель для малогабаритной спальни: как правильно выбрать и расставить

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор и размещение мебели в небольшой спальне может быть непростой задачей. В ограниченном пространстве особенно важно грамотно расставить предметы интерьера, чтобы создать ощущение простора и уюта.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

1. Размер кровати

Для малогабаритной спальни лучше выбирать односпальную или полутороспальную кровать. Между кроватью и противоположной стеной должно оставаться не менее 60-70 см, чтобы обеспечить удобный доступ и возможность застилать постель.

2. Расстановка мебели

Следует избегать громоздких шкафов, предпочтя компактные стеллажи или выдвижные ящики под кроватью. Это поможет сохранить свободное пространство и избежать ощущения тесноты.

3. Тумбочки

Выбирайте небольшие тумбочки, устанавливая их с обеих сторон кровати. Это обеспечит место для настольных ламп и необходимых мелочей, не загромождая пространство.

4. Освещение

Правильное освещение играет важную роль в восприятии пространства. Расставьте источники света так, чтобы комната выглядела более просторной и уютной.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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