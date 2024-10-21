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Секреты успешной поклейки обоев: избавляемся от кривых стыков

1:18
Недвижимость » Ремонт

Поклейка обоев может показаться лёгкой задачей, но на практике включает множество нюансов. Несоблюдение важных моментов может привести к проблемам, таким как кривые стыки и пузыри на поверхности.

Секреты успешной поклейки обоев: избавляемся от кривых стыков
Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Советы по поклейке обоев

1. Подготовка стен

Прежде чем начинать, убедитесь, что стена подготовлена. Обои не следует клеить на сырую или плохо обработанную поверхность. Все неровности нужно зашпаклевать и отшлифовать.

2. Грунтовка

Не пропускайте этап грунтования стен. Этот процесс предотвращает появление пузырей и помогает избежать отставания обоев.

3. Выбор клея

Правильный выбор клея также имеет значение. Для тяжёлых обоев используйте специальные составы, которые обеспечивают надежное сцепление.

4. Нарезка обоев

Перед началом поклейки нарежьте обои на необходимые куски, оставляя небольшой запас. Это поможет добиться аккуратных стыков.

5. Процесс поклейки

Начинайте клеить обои с верхнего угла стены, используя шпатель. Это позволит избавиться от излишков воздуха и предотвратить образование пузырей.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Клей — вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы. 

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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