Зеркала могут изменить ваш интерьер: топ креативных идей

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркала могут играть важную роль в интерьере, не ограничиваясь лишь своей функциональностью. Они способны стать стильным элементом декора и визуально преобразить пространство.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Как использовать зеркала в интерьере

1. Зеркало во весь рост

Идеально подходит для небольших помещений. Размещая такое зеркало так, чтобы оно отражало светильники и любимые предметы интерьера, вы не только добавите визуальный объем, но и сделаете комнату более светлой.

2. Зеркало вместо окна

Превратите окно в зеркальную поверхность, чтобы создать эффект живого пространства. Это позволит отразить движения людей, придавая комнате динамичность и оживление.

3. Композиции из зеркал

Нескольких зеркал разных форм может стать интересной альтернативой обычным постерам. Так вы создадите уникальный акцент на стене, который привлечет внимание и добавит изюминку в интерьер.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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